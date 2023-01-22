تنظيم مبادرة «اليوم الواحد للسلع» بالشرقية.. أسعار مخفضة بنسبة 50%

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بمبادرة معرض اليوم الواحد، والتي نظمتها رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بالتعاون مع شباب الخريجين، وذلك لبيع كل السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة أمام المواطنين لتخفيف العبء والمعاناة على كاهلهم وتصديا لارتفاع الأسعار، وتماشيا مع خطة الدولة لتوفير كل احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

افتتاح معرض اليوم الواحد لشباب الخريجين

ومن جهته، أشار صبحي الهادي رئيس مركز و مدينة كفر صقر إلى افتتاح معرض اليوم الواحد لشباب الخريجين وذلك لطرح كل السلع من (ملابس، أحذية، مفروشات، مواد غذائية، أدوات منزلية، مستحضرات تجميل) وبيعها بتخفيضات تصل لـ50٪ للمواطنين، وذلك مساهمة من الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

طرح السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة