أسعار السلع بمنافذ أهلا رمضان في محافظة القاهرة

تواصل محافظة القاهرة، افتتاح منافذ أهلا رمضان تحت شعار «المواطن أولا» بمختلف الأحياء، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث تم افتتاح معارض فى الأسمرات، وشارع 9 بالمقطم، وزهراء المعادي بالبساتين وميدان الحرية بالمعادي، وميدان العرب والموسكي وباب الشعرية والخلفاوى بشبرا.

ومن ضمن أسعار السلع الغذائية الموجودة فى معارض القاهرة، السكر والأرز 800 جرام بـ14.50 جنيه، والزيت 700 جرام 35 جنيها، والسمنة كيلو جرام 42 جنيها، وكيلو العدس بـ31 جنيها، والتونة قطع بـ21 جنيها، وحلاوة طحينية بـ22 جنيها، وكيلو الدقيق بـ18 جنيها، وعسل النحل بـ35 جنيها، ومكرونة 350 جرام بـ7 جنيهات، وكاتشب بـ20 جنيها، والخل بـ4 جنيهات، والبيف بـ22 جنيها.

وجاء سعر الفول المدمس 8 جنيهات، وحليب معلب بـ22 جنيها، وكوفي ميكس بـ24 جنيها، وطحينة بـ18 جنيها، والسردين بـ15.50 جنيه، وسمنة أزاز 65 جنيها، وتونة مفتتة 15 جنيها، وعسل امتنان بـ53 جنيها، وعسل أسود بـ8.5 جنيه، وباذنجان عروس بـ10 جنيهات، والفاصوليا بـ12.50 جنيه، وفلفل ألوان بـ12 جنيها، والجزر بـ10 جنيهات، والخيار بـ8 جنيهات.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أحياء المحافظة تشهد إقامة 100 معرض للسلع، علاوة على وجود 2100 منفذ بأسعار مخفضة، وتم اليوم افتتاح منفذ «أهلا رمضان» بالبساتين، يضم كل السلع الأساسية بجوار المسجد العظيم بزهراء المعادي بنطاق حي البساتين، ضمن مبادرة فتح عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية والمنتجات بأسعار تنافسية، تقل عن مثيلاتها فى الأسواق تحت عنوان المواطن أولا.