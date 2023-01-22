محافظ الجيزة يكلف باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تجار يبيعون السلع بأزيد من سعرها

كثف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولاته الميدانية في عدد من أحياء ومناطق المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادرة للمحافظين بمتابعة الأسعار وانضباطها في الأسواق المختلفة.

توجيهات عاجلة لمواجهة بيع السلع بأزيد من سعرها

وشهدت جولات محافظ الجيزة، ضبط العديد من السلع التي تُباع بأسعار مبالغ فيها، وكلف مسؤولي مديرية التموين والتجارة الداخلية في نطاق المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتضمنت جولات محافظ الجيزة، ضبط مخبز يبيع رغيف الخبز للمواطنين بسعر «2 جنيه ونصف»، من خلال سؤاله لإحدى المواطنات عن السعر، وعقب صاحب المخبز بأن هذا لأن سعره «سياحي»، ليعقب المحافظ: «أنت بتبيع على مزاجك.. هو في حاجة اسمها رغيف عيش بـ2 جنيه ونص»، ليعقب صاحب المخبز بأن «حجمه ووزنه كبير».

وقال المحافظ «أنت بيبيع على مزاجك؟.. الخبز له وزن وتعليمات يجب الالتزام بها»، والرغيف السياحي سعره جنيه حال كون حجمه 75 جراما، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا المخبز.

جولة في سوبر ماركت شهير

كما أجرى المحافظ جولة تفقدية في إحدى أسواق السوبر ماركت الكبيرة، وسأل البائع عن سعر «كيس الأرز»، ليقول إنه بـ18 جنيها؛ ليعقب المحافظ سائلاً عن نسبة «كسر الأرز»، ويتضح أنه 10%، ليقول المحافظ إنه يفترض ألا يزيد عن 14 جنيها، ولا يجوز بيع السلع بأغلى من سعرها، كما سأل عن كتابة السعر على المنتجات، وواصل جولته لتفقد الأسعار والمنتجات في السوبر ماركت.

ووجه اللواء أحمد راشد مديرية التموين في المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية مخالفات.