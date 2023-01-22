«أهلا رمضان» يوفر السلع الغذائية لأهالي سوهاج بتخفيضات 30% (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا بعنوان «معرض أهلا رمضان في سوهاج يوفر السلع الغذائية بتخفيضات 30%».

وقال أحد المشاركين، إنّ المعارض تستهدف التخفيف من وطأة الأسعار في السوق بسبب الأزمة العالمية التي لم تنج منها أي دولة، لافتا إلى أنّ بعض التجار يبيعون الأرز بـ20 جنيها، بينما يُباع في المعرض بـ14.5 جنيه، وهو ما ينطبق على السكر.

أسعار أهلا رمضان في متناول الناس وأفضل مما يحدث في السوق».

أسعار أقل من الأسواق بنحو 20% إلى 30%

وأكد مستفيد آخر، أنّ الأسعار في معارض أهلا رمضان مميزة للغاية، وفي متناول الجميع، ومنها الأرز والسكر والزيت، موضحا أنّ الزيوت متاحة بأنوعها وبأسعار رخيصة، متمنيا أن يستمر المعرض، حيث تقل عن الخارج بنحو 20% إلى 30%.

توفير السلع الأساسية للمواطنين

وأوضح التقرير، أنّ معارض أهلا رمضان تستهدف توفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين كافة بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 35%، مثل الأرز والزيوت والسكر والسمن بكل أنواعها والمربى والمكرونة قبل شهر رمضان الكريم، وهناك 27 سيارة متنقلة تمر على مستوى المحافظة بتصريح من إدارة التجارة الداخلية بتموين سوهاج توفر سلع غذائية ومجمدات ولحوم.