وزير الاتصالات يبحث مع نظيره التونسي بناء القدرات الرقمية

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية مباحثات موسعة مع الدكتور نزار بن ناجى وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي؛ تناولت دفع سبل التعاون الثنائي بين مصر وتونس في عدد من المجالات المتعلقة بالتحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، والبنية التحتية الدولية؛ وذلك بحضور محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية بكل من الوزارتين.

تناول اللقاء تسليط الضوء على بعض التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل من مصر وتونس، وكذلك أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها في البلدين لتحقيق التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الدولية، بالإضافة إلى استعراض أهم مجالات التعاون المقترحة بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التقارب الثقافي والتاريخى بين شعبى البلدين

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على عمق العلاقات الأخوية التى تربط بين مصر وتونس؛ حيث يمثل التقارب الثقافي والتاريخي بين شعبي البلدين ركيزة أساسية للتعاون في العديد من المجالات على رأسها مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى تعدد مجالات التعاون المقترحة بين البلدين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمى وبناء المجتمع الرقمي، والتعاون في مجالات الربط البيني، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وكذلك التعاون في مجالات بناء الإنسان والتبادل الطلابى في مجال التدريب التقني، وريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي، وتوطين البيانات، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية؛ لافتا إلى مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية.

تشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة

ومن جانبه؛ أكد الدكتور نزار بن ناجى على أهمية التعاون وتبادل التجارب الناجحة بين مصر وتونس في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاستفادة المتبادلة؛ مشيرا إلى أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية ومنها المتعلقة بتعزيز الربط الدولي وتطوير البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات التحول الرقمي والهوية الرقمية للمواطن، وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنفيذ مشروعات للتدريب وبناء القدرات، وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في إطار برنامج تونس الناشئة، بالإضافة إلى إعداد الإطار القانوني الداعم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتونس، مع توجيه الاهتمام بالتعاون الدولي من أجل الاستفادة من التجارب المختلفة، مشيرا إلى أنه تم استحداث محور التواصل وإدارة التغيير لمواجهة التحديات المتعلقة برفض الرقمنة.

ورحب الدكتورنزار بن ناجى بتعزيز التعاون بين مصر وتونس في مجالات بناء القدرات الرقمية، والبنية التحتية الدولية.

حضر اللقاء المهندس محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

وحضر من الجانب التونسى الدكتورة نسرين حمايسى مستشارة وزير تكنولوجيات الاتصال المكلفة بالإعلام، ومنى البلطي مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية.