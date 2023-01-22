توقيع الكشف الطبي على 2092 مواطنا ضمن «حياة كريمة» في كفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية الشُقَة، التابعة لمركز قلين، بمقر الوحدة الصحية، التي تمت على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي قرية الشُقَة، التابعة لمركز قلين، والقرى المجاورة، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توقيع الكشف الطبي على 2092 مواطنا

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 2092 مواطناً، وخضع 99 مواطنًا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ129 حالة، وأشعة لـ65 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، خاصةً فيروس كورونا، وانتفع بها 1050 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شنح»، إلى أنه جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ6 مرضي، والتحويل لأقرب مستشفى لـ25 مريضًا لاستكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز قلين، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.