عايدة رياض: أقضي عيد ميلادي اليوم في التصوير.. ولست من هواة الاحتفال به

تحتفل الفنانة عايدة رياض، اليوم، بعيد ميلادها الـ69، وسط مرورها بحالة انتعاشة فنية كبيرة إذ تعمل حاليا على 6 أعمال فنية بين مسلسلات وأفلام، لاسيما أنها من الفنانت صاحبات المشوار الفني الكبير.

قالت عايدة رياض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: للأسف عيد ميلادي هذا العام جاء وسط تصويري لعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها في موسم رمضان المقبل، فمن الصعب الاحتفال بعيد ميلادي ولكن تحرص أسرتي على الاحتفال بي ويكون في جو أسري، لأنني لست من هواة الاحتفالات بأعياد الميلاد».

عايدة رياض: أصور حاليا مسلسل سر السلطان

وأضافت عايدة رياض: «أصور حاليا مسلسل سر السلطان المستوحى من رواية «سره باتع» للأديب يوسف إدريس وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدورمابين زمنين العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، العمل ضخم جدا وكلنا نبذل مجهودا كبيرا جدا، بيبدأ التصوير من 5 صباحا ويستمر إلى منتصف الليل، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين فمن الحملة الفرنسية، محمود قابيل، أحمد فهمي، ريم مصطفى، حسين فهمي».

وتابعت عايدة رياض: وأصور «الهرشة السابعة» المقرر عرضه أيضا في رمضان المقبل بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، محمد الألفي، محمد محمود، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي».