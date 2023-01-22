طارق حجي لفضائية قبطية: قانون بناء الكنائس في الوقت الحالي أفضل كثيرا

قال الكاتب والمفكر الدكتور طارق حجى، ما تم خلال السنوات الأخيرة أفضل من السنوات السابقة، موضحًا أن الحصول على تراخيص بناء الكنائس كانت تستمر لعقود، لكن في الفترة الحالية أصبحت هناك سرعة في الإجراءات وسهولتها الآن نسبيًا أفضل مما مضى، وهي خطوة جيدة.

جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج «في النور»، المذاع عبر شاشة قناة CTV القبطية، تقديم الإعلامية يوستينا يوسف.

وأضاف خلال اللقاء، أنه طالب بوجود قانون موجود لبناء دور العبادة حسب عدد المنتمين لهذا الدين، موضحًا أن أسوأ تلك المرحلة كانت بداية من منتصف السبعينيات وحتى 2013 الماضي كان هناك تعنت، لكن الآن أصبحت الأعداد أفضل من السنوات الماضية، مؤكدًا على ان هناك إرادة سياسية لحل تلك المعضلة.

وتابع أن الدولة ما قبل عام 2011 كانت الدولة ضالعه في هذه المشكلة أكثر من القيادات الدينية، فهي التي كانت تتحكم في تصاريح بناء دور العبادة، موضحًا أن بوجود التسهيلات الموجودة في قانون بناء الكنائس فأن هذا يدل على إرادة سياسية وأن الدولة هي التي فرضت هذا ودعم حل مشاكل بناء دور العبادة بشكل كبير.