وفاة الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق

توفي الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي، رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت بوابة «الوفد» الإلكترونية منذ قليل.

حزب الوفد ينعى الكاتب الصحفي

ونعى حزب الوفد «عبد العاطي» وجاء فيه: «تميز الكاتب الصحفي بكتاباته اللاذعة وتحقيقاته الصحفية الجرئية التي تنحاز للفقراء والبسطاء من الشعب، وخاض العديد من المغامرات الصحفية لكشف الإهمال».

وتابع: «وتميز الراحل بالخلق الرفيع وعاش حياته متواضعًا نظيف اليد يقظ الضمير، محبًا لعمله ولزملائه، عاشقًا تراب الوطن، يضرب به المثل في الجد والاجتهاد فى العمل، والنزاهة وطهارة اليد، كان بشوشًا هادئًا أحبه كل من تعامل معه».

واختتم: «وينعى حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، الزميل الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي، سائلًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان».

صحفي متفان شديد التميز

من جانبه قال كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق: «صعدت إلى بارئها روح الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سيد عبدالعاطي، الصديق الغالي والأخ الحبيب، بعد صراع مع المرض استمر قرابة الثلاثة أشهر، جعلها الله في ميزان حسناته، وعوضه عنها خيرا في الجنة بإذن الله تعالى».

واختتم: «ونعزي أنفسنا جميعا، زملاؤه وأصدقاؤه ومحبيه، في صديق غال مخلص، وصحفي متفان شديد التميز، وإنسان خلوق ونبيل».

وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قال إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدَر توجيهاته بتحمل الدولة جميع نفقات علاج الزميل سيد عبدالعاطي الكاتب الصحفي ورئيس التحرير الأسبق لجريدة «الوفد»، وذلك فور معرفة رئيس الجمهورية بالحالة الصحية الحرجة التي يمر بها الزميل.