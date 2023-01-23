مستشار المفتي يوضح أفضل أعمال شهر رجب: الدعاء فيه مجاب

يحرص الكثيرون منذ بداية شهر رجب على القيام بأعمال صالحة، واغتنام الشهر المبارك بالقيام بفعل الخيرات والحرص على الطاعات والعبادات في شهر رجب، ووضع الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية روشتة عمل في أول أيام شهر رجب، مؤكدا أن الدعاء فيه مجاب، وهو الشهر الذي حملت فيه سيدتنا آمنة بمولانا رسول الله، وهو من الأشهر الحُرُم:

1 - الاستغفار (100 مرة)

2 - الصلاة والسلام على سيدنا النبي ( 100 مرة)

3 - لا إله إلا الله ( 100 مرة )

4 - آخر آيتين من سورة التوبة (7 مرات)

5 - سورة يس (مرة)

6 - صلاة التسابيح

7 - الدعاء بخضوع وانكسار مع تيقن الإجابة بإذن الله تعالى (للنفس والأهل والشيخ والبلد ولكل الخلق).

8 - من استطاع أن يصوم غدا (الاثنين) فهو خير له.

وأكد عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن يلتزم من يريد اغتنام شهر رجب بكل ما سبق بحسب الترتيب المذكور، مشيرا إلى أنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ). رواه البيهقي.

فضل شهر رجب

وتابع: «مما يدل على فضل شهر رجب ما جاء عن سيدنا أُسَامَة بْن زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ» (سنن النسائي) فالناس يغفلون عن شعبان لوقوعه بين رجب ورمضان وهذا يدل على قدر رجب وشرفه وفضله ووجاهته».