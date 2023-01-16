ميقاتي يدعو الحكومة اللبنانية للانعقاد للتباحث حول الكهرباء والقمح

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مجلس الوزراء للانعقاد بهيئة تصريف الأعمال، بعد غد الأربعاء، لبحث المواضيع المدرجة بجدول أعمال من 7 بنود أساسية على رأسها ملف الكهرباء.

وأكّد الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية - في خطاب للوزراء - أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته في العاشرة صباح بعد غد لبحث الموضوعات التي سبق اطلاع الوزراء عليها الأسبوع الماضي، وغيرها من المواضيع الأخرى لإقرار ما الطارئ والمستعجل منها.

اتفاق بين العراق ولبنان

وتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم يهدف لإبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة العراق والجمهورية اللبنانية، وزيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية، وتجديد عقد اتفاق بيع الوقود بين العراق ولبنان لمدة سنة اعتبارًا من أول ديسمبر الماضي وحتى آخر نوفمبر المقبل.

كما يتضمن جدول الأعمال إصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح إحدى الشركات بقيمة 62 مليون دولار أمريكي لتغطية ثمن شراء كمية 66 ألف طن متري من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

طلب وزارة الاقتصاد اللبنانية

ويشمل جدول الأعمال أيضا طلب وزارة الاقتصاد تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار إضافية لدعم شراء القمح المخصص لإنتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاصة؛ لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الاستفادة من قرض البنك الدولي.