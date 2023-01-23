أسعار الفرخ البيضاء اليوم بالمحافظات.. الكيلو بـ 65 جنيها

سجلت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، بالمحافظات، حركة تداول على نطاق واسع خلال عمليات البيع والشراء، وذلك وفقاً لما تم تداوله داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتى محافظات مصر، صباح اليوم الاثنين، بالوجهين البحري والقبلي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات

أكد الدكتور يحيى زكريا، أستاذ الدواجن بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، والمعنية بمتابعة حركة تداول الأسواق، والتفريخ، والتهجين للدواجن بمحافظات مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات، سجلت أسعارها ما بين تراجع جيد واستقرار لبعض من أنواع الطيور والفراخ البلدي، لتسجل أسعارها اليوم الاثنين كالتالي:

سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء بـ 61 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ البيضاء يبدا من 65 حتى 66 جنيهاً.

سعر كيلو الرومي بـ 80 جنيهاً.

سعر كيلو الأجنحة الرومي 68 جنيهاً.

سعر كيلو القوانص والكبد للرومي 61 جنيهاً، وسط تراجع جنيهين لكل كيلو.

سعر كيلو الفيلية للرومي 160 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ البلدي 70 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ الساسو 71 جنيهاً.

سعر كيلو الأرانب 61 جنيهاً، وسط تراجع بلغ جنيهان لكل كيلو مباع.

سعر جوز الحمام 70 جنيهاً.

سعر البط المسكوفي71 جنيهاً.

سعر كيلو البط المولار بـ 64 جنيهاً.

سعر كيلو البانية للفراخ 120 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ الفيومي 70 جنيهاً.

سعر الأجنحة للفراخ 38 جنيهاً.

سعر كيلو البط السوداني 70 جنيهاً.

سعر كيلو الوراك 67 جنيهاً.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات

وأوضح «زكريا»، أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات، متوفرة بكميات كبيرة، وأن مؤشر حركة البيع للفراخ البيضاء من المزرعة، أو داخل بورصة الدواجن كسعر جملة سجل 63 جنيهاً للكيلو الواحد.