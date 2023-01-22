اقرأ غدا في عدد «الوطن»: عيد الشرطة الـ71.. بطولات تاريخية ورجال على العهد

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«البحر الأحمر» على موعد مع «حياة كريمة»

المحافظة تحتفل بعيدها القومي في ذكرى «شدوان»

المشروعات تغير وجه الحياة.. سياحة وطاقة وبوابة للتجارة مع العالم.. و«سفاجا» قلعة للتعدين

المحافظ: الدولة مهتمة بالمشروعات القومية في إطار توجيه الرئيس بتنمية الصعيد

«الداخلية» تتعهد بمواصلة العمل الأمني والمجتمعي ومواجهة التحديات

عيــد الشرطة الـ71

رجال على العهد

7 مشاهد تروي حكاية معركة الإسماعيلية عام 1952.. وذكراها أصبحت عيدا للشرطة.. بطولات ضباط وجنود ضد الإنجليز

شهداء «مواجهة الإرهاب».. قدموا أرواحهم فداءً للوطن بعد ثورة «30 يونيو» وفض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة»

«الأمن الإنساني».. مظلة رعاية مجتمعية لضبط الأسواق

و«الشرقاوي»: المبادرات خففت الأعباء عن الأكثر احتياجا

اللواء الراعي: تاريخ الشرطة عامر بالبطولات.. وحققت نقلة كبيرة في برامجها خلال 7 سنوات

اللواء مخلوف: احتفالات «25 يناير» فرصة للتعبير عن الامتنان والحب بين رجال الداخلية والمواطنين

«كلنا واحد» تسهم في تنمية الحس المجتمعي لشركات المواد الغذائية ودفعتها للمساهمة الفعالة

مباحثات «مصرية - إيطالية» لتطوير العلاقات الاستثمارية

«السيسي»: تعزيز التنسيق لمواجهة «تحديات المتوسط»

ووزير الخارجية الإيطالي: مصر ركيزة لاستقرار المنطقة

فرحة في الأهلي.. وغليان في الزمالك

الأفراح تتواصل في الجزيرة.. و«كولر» يحسم ملف تجديد 5 لاعبين.. وتأكد غياب 4 عن «المونديال»

رفض استقالة مٌشرف الكرة بـ«الأبيض»

ومحاولات لإنهاء صفقة ناصر منسي

4 مواجهات بالدوري اليوم

والإسماعيلي وإنبي يرفعان شعار «لا بديل عن الفوز»

منتخب اليد في مواجهة نارية أمام الدنمارك ببطولة العالم

قيادات «المصري الديمقراطي» في ندوة «الوطن»: الإصلاح السياسي على رأس الأولويات

«زهران»: الحوار الوطني يوفر آليات للتفاوض ويضع قواعد للحياة السياسية

و«سامي»: لجان المحاور مرتبطة بقضايا المجتمع الرئيسية وملفات المواطن

الصفحة الثانية

مواجهة الشائعات.. تحصين للأوطان وتوضيح للحقائق

نسب استهداف الشائعات للقطاعات في 2022

معدل انتشار الشائعات المتعلقة بالأزمة العالمية (كورونا – الأزمة الاقتصادية)

«البنك الدولي» يشيد بمصر: من أكبر البلدان في المناطق الصناعية

خلق مناطق جديدة يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل

«التموين»: سعر كارت العيش الجديد 30 جنيها للمرة الأولى

«المصيلحي» لوزيرة الزراعة الألمانية: نتطلع لزيادة واردات القمح والدقيق

الصفحة الثالثة

انطلاق احتفالات جهاز الشرطة.. و«الداخلية» تتعهد بالنهوض برسالة الأمن النبيلة

عيــد الشرطة الـ71.. بطولات تاريخية ورجال على العهد

معركة الإسماعيلية

الزمان

المكان

توقيت المعركة

مدة استمرارها

المشهد

الأسلحة المستخدمة

قررات وطنية

قائمة الشرف.. أبطال وشهداء مصر

الصفحة الرابعة

7 مشاهد تروي حكاية معركة الإسماعيلية

هدايا وتيسيرات من «الداخلية» للمواطنين.. «عيد الشرطة» يوم لكل المصريين

توفير 40 سيارة حديثة تعمل كوحدات مرور نموذجية متنقلة.. واللواء مخلوف: احتفالات 25 يناير فرصة لجهاز الشرطة للتعبير عن امتنانه للمواطنين

الأمن الإنساني.. مظلة رعاية مجتمعية لضبط الأسواق ودعم المواطنين في المحافظات

«الشرقاوي»: مبادرات «الداخلية» ساهمت في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا

«كلنا واحد» ساهمت في تنمية الحس المجتمعي لشركات المواد الغذائية

الصفحة الخامسة

الخبير الأمني: الشرطة حقّقت نقلة كبيرة في تحديث برامجها تشريعيا وتنظيميا وتكنولوجيا خلال 7 سنوات

اللواء الراعي: تاريخ الشرطة عامر بالبطولات منذ تأسيس كلية البوليس عام 1896

شهداء الشرطة في «مواجهة الإرهاب»

«الأحوال المدنية والمرور والجوازات».. شهدت عصرا جديدا من الخدمات الإلكترونية

ومراكز الإصلاح والتأهيل تواكب أفضل المؤسسات العقابية في العالم

فصل جديد من البطولة والتضحية قدمه رجال الشرطة بعد 30 يونيو 2013.. واجهوا الإرهاب وحموا الشعب

فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» المسلحين كان بداية لمرحلة جديدة من تصدي الشرطة للجماعات الإرهابية

الصفحة السادسة

قيادات «المصري الديمقراطي» في ندوة «الوطن»:

الإصلاح السياسي على رأس الأولويات.. وهناك نوايا صادقة لـ«التوافق الوطني» والوصول إلى صيغة تناسب الشارع المصري

رئيس الحزب: اتخاذ القرارات بالتوافق بين أطراف الحوار أمر ضروري.. وأحزاب الحركة المدنية تتبع هذا النهج فيما بينها.. والهدف من الحوار توفير آليات سلمية إنسانية للتفاوض ووضع قواعد للحياة السياسية.. وليس التعارف

رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصري الديمقراطي» بـ«الشيوخ»: هناك سعي ملحوظ لتحقيق التوازن بين الأطراف المشاركة في الحوار الوطني.. و«المحليات» من القضايا الأساسية المطروحة على طاولة المناقشات

فريد زهران: العفو عن المحبوسين يؤدي إلى ارتياح الأطراف المختلفة ويمكّنهم من المشاركة في الحوار دون أي ضغوط

التوقف عن العمل بدعوى أن الظروف غير مناسبة يقتل أي فرصة للإصلاح.. والحزب سينظم سلسلة مؤتمرات بالمحافظات

محمود سامي: لجان محاور الحوار مرتبطة بالقضايا والمشكلات الرئيسية في المجتمع والملفات التي تهم المواطنين

أتمنى خلق مناخ سياسي يتسم بزيادة الحياد التنافسي بين الأحزاب.. ويمكن مستقبلاً العمل على دمجها

مطالب لـ«المصري الديمقراطي الاجتماعي»

الصفحة السابعة

من الصمود في معركة «شدوان» إلى التنمية والبناء في عيدها القومي الـ53.. «البحر الأحمر» على موعد مع «حياة كريمة»

مشروعات التنمية تغير وجه المحافظة.. سياحة وبوابة للتجارة مع العالم

إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة من الرياح في «رأس غارب».. و«سفاجا» قلعة للتعدين والفوسفات وسبيل الحجاج إلى الحرمين

«حنفي»: الدولة مهتمة بالمشروعات القومية في «البحر الأحمر» في إطار توجيه الرئيس بتنمية الصعيد

المحافظ: افتتاح مشروعات سكنية وبنية تحتية بـ1.8 مليار جنيه في احتفالات العيد القومي

الغردقة من أفضل 10 وجهات سياحية حول العالم وتضم 171 فندقا ومنتجعا سياحيا.. ومرسى علم «مالديف» مصر

الصفحة الثامنة

طلب «كلاتنبرج»

الأفراح مستمرة

«كولر» يحسم ملف تجديد 5 لاعبين في الأهلي.. وتأكد غياب 4 مصابين عن مونديال الأندية

أحـــزان واستقالات

ترشيح «جلال ونبيه» لخلافة «فيريرا» ومحاولات لإنهاء صفقة «منسي»

طموحات مختلفة

4 مواجهات بالجولة الـ15 للدوري

مهمة «رد الاعتبار».. منتخب اليد يبحث عن صدارة المجموعة في مواجهة نارية أمام الدنمارك ببطولة العالم