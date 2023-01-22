هدايا وتيسيرات من «الداخلية» للمواطنين.. «عيد الشرطة» يوم لكل المصريين

تحرص وزارة الداخلية فى عيدها كل عام على مشاركة المواطنين احتفالاتها بذكرى ملحمة الإسماعيلية، تأكيداً لكون الشعب المصرى جسداً واحداً ونسيجاً واحداً بكافة طوائفه وأطيافه وقطاعاته، فى ذكرى 25 يناير من كل عام دأبت وزارة الداخلية على تقديم عدد من الهدايا للمواطنين بالتزامن مع هذه الذكرى.

وشملت الهدايا الرمزية للمواطنين توزيع ورد وحلوى فى الشوارع وفى كافة الميادين بمحافظات الجمهورية، كما تنظم أجهزة وزارة الداخلية عدة فعاليات فى الشوارع والميادين ضمن احتفالات عيد الشرطة، منها تجوُّل أوتوبيس مكشوف لتوزيع الهدايا على المواطنين، وتتزين الأوتوبيسات المكشوفة بالأعلام المصرية مع شعارات الشرطة المصرية فى عيدها، وتشغيل الأغانى الوطنية، ويوزع الضباط فى الشوارع والميادين الهدايا والورد والشيكولاتة على قائدى المركبات والمواطنين.

توفير 40 سيارة حديثة تعمل كوحدات مرور نموذجية متنقلة

وتزامن مع احتفالات عيد الشرطة الماضى إطلاق وزارة الداخلية مجموعة من وحدات المرور المتنقلة، من خلال توفير 40 سيارة حديثة تعمل كوحدات مرور نموذجية متنقلة مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المرورية المختلفة. تجوب تلك المراكز التكنولوجية الشوارع والمناطق الرئيسية، تقدم خدمات تجديد رخص السيارات والفحص الفنى لها بجميع أنواعها، وذلك بجانب دور وزارة الداخلية الأساسى فى حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، ليتم نقلها من منطقة غرب القاهرة إلى القاهرة الجديدة بعد أقل من عام على نقل مديرية أمن الجيزة من وسط المدينة إلى مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى تطوير وافتتاح عدد من أقسام الشرطة الجديدة وتطوير أخرى، وهو تطوير ليس فى المبانى والمنشآت فقط، إنما فى آليات العمل من خلال إدخال أحدث نظم التكنولوجيا للمراقبة والسيطرة على كافة مناطق الجمهورية، من خلال غرف عمليات مركزية متطورة تتابع حركة الشوارع على مدار الساعة، إضافة إلى رعاية المواطنين والاهتمام بتوفير أفضل الخدمات الأمنية لهم خلال ترددهم على أقسام ومديريات الشرطة.

كما قامت وزارة الداخلية، من خلال مبادرة حياة كريمة، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، وفى إطار توجُّه الدولة نحو التحول الرقمى وحرصها على توفير أحدث الخدمات باستمرار لضمان مواكبة التغيرات التكنولوجية، بتوفير 40 سيارة حديثة تعمل كوحدات مرور نموذجية متنقلة مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة، لتقديم الخدمات المرورية المختلفة، مزودة بأجهزة الفحص الفنى وجميع المستلزمات الفنية لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة، التى تتضمن إصدار تراخيص تسيير وفحص للمركبات بجميع أنواعها، ويتم الدفع بها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية لتقديم الخدمات للمواطنين والجهات المختلفة بالقاهرة والجيزة، طبقاً لخطط العمل والانتشار التى حددها قطاع المرور بوزارة الداخلية، وكل ذلك يتم من أجل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة من تقديم الخدمات الحديثة للمواطنين وتبسيط الإجراءات، بما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار إطلاق مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتزامناً مع الذكرى الـ71 لأعياد الشرطة.

وتحرص الوزارة على ترسيخ ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

اللواء مخلوف: احتفالات 25 يناير فرصة لجهاز الشرطة للتعبير عن امتنانه للمواطنين

وقال اللواء عادل مخلوف، مساعد وزير الداخلية السابق، إن احتفالات عيد الشرطة هى احتفالات غير قاصرة على الشرطة وقوات الداخلية فقط ولكنها احتفاليات للشعب المصرى كله، لأن الشعب المصرى كله بمختلف فئاته جسد واحد وهو ما تطبقه الشرطة على أرض الواقع، حيث تحرص وزارة الداخلية على نقل إحساس الفرحة إلى كل المصريين من خلال فعاليات الاحتفال بهذا اليوم.

وأضاف «مخلوف» أن احتفالات 25 يناير فرصة تعبّر من خلالها الشرطة المصرية عن امتنانها للموطنين، لأنها تنقل رسالة بأن الدولة جسد واحد وأن الدولة لن تتخلى عن المواطن وأن أفراح واحتفالات المصريين يجب أن تشملهم جميعاً.