افتتاح 5 فروع جديدة من معارض «أهلا رمضان» في الإسكندرية.. اعرف الأماكن

يشهد معرض «أهلاً رمضان» والذي اُفتتح في مول محطة مصر بمحافظة الإسكندرية إقبالا كبيرا، لانخفاض أسعار السلع الغذائية به، مما دفع أهالي المحافظة للمطالبة بزيادة الفروع في مناطقهم السكنية.

5 معارض «أهلا رمضان» في الإسكندرية

وقال المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، اليوم الاثنين، إنه جرى التنسيق مع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لافتتاح 5 فروع جديدة من معارض «أهلا رمضان»، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

معارض من أبو قير للعامرية

وأضاف وكيل وزارة التموين في الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه بناءً على مطالب المواطنين والتي وصلته عقب نشر فيديو بوابة «الوطن»، من خلال الاتصالات التليفونية ووسائل التواصل الاجتماعى، فقد جرى التنسيق مع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لزيادة فروع هذه المعارض، وسيتم خلال هذا الأسبوع افتتاح 5 فروع جديدة في 21 شارع البيطاش الرئيسى بجوار عمر أفندى، و33 شارع محمد كريم بمنطقة بحري، وشارع سيدي مسعود بالعامرية، و13 شارع علي بن أبي طالب بمنطقة أبو قير، و17 شارع 40 متفرع من شارع جمال عبد الناصر في السيوف.

التنسيق مع الشركة القابضة

وحول السلع المتوافرة داخل معارض أهلا رمضان، أشار «سعد الله» إلى أنه جرى التنسيق مع الشركة القابضة والوزارة لتوفير جميع السلع الاستراتيجية المهمة، وعلى رأسها الأرز والسكر والزيت واللحوم البلدية الطازجة والدواجن.