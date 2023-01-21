إقامة 7 معارض «أهلا رمضان» في قرى مركز دير مواس بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، عن إقامة وافتتاح 7 معارض «أهلا رمضان» بالمركز والقرى التابعة له، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاستمرار في إقامة المعارض وتوافر كافة السلع والمواد الغذائية بالأسعار التي تتناسب مع جميع فئات المواطنين.

إقامة معرض داخل كل قرية

من جانبه، قال عامر طه، رئيس المركز، إن المعارض تشمل جميع القرى التابعة للمركز، بينها إقامة معرضين بزمام المركز، وإقامة معرض بزمام كل قرية من القرى التابعة للمركز، للتسهيل على المواطنين من مختلف الفئات لشراء كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

في سياق آخر، نظمت الوحدة المحلية لمركز دير مواس، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، في إطار تنفيذ توجيهات محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على السلع الغذائية ومدى توافرها بالأسواق، ورصد محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار.

تحرير مخالفات للمخابز البلدية

وأوضح رئيس المركز، أنه تم تحرير 23 مخالفة خلال المرور على المخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين «خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم الإعلان عن الأسعار - عدم إعطاء بون صرف للمواطنين - عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج».

وأضاف رئيس المركز، أنه تم ضبط عدد من جوالات الدقيق البلدي المدعم بأحد المخابز بقرية تل بني عمران بهدف البيع بالسوق السوداء، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.