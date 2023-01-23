وفاة المقدم محمد الماوي بأزمة قلبية أثناء تأدية عمله والجنازة في كفر الشيخ

توفي، مساء أمس الأحد، الرائد محمد الماوي معاون مباحث قسم الجيزة، نتيجة أزمة قلبية أثناء تأدية عمله داخل القسم.

وفاة معاون مباحث قسم الجيزة

وسادت حالة من الحزن الشديد بين زملائه وقادته، بعد سماع الخبر الصادم، وعلمهم بخبر وفاة الرائد محمد الماوي، لما يتمتع به من سمعه طيبة، وسط زملائه وأصدقائه.

سرادق عزاء حزنا علي وفاة الرائد محمد الماوي

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لسرادق عزاء كبير، حدادًا على وفاة الرائد محمد الماوي، حيث نعاه المئات من رواد «فيس بوك» عبر صفحاتهم الشخصية الفقيد، مؤكدين أن «الماوي» يتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع، وانهالت التعليقات الحزينة، على صفحة الضابط المتوفى، عبر حسابه الشخصي بكلمات مؤثرة تحمل مشاعر الحزن على فراقه.

مداهمة الأوكار الإجرامية

الرائد محمد الماوي معاون مباحث قسم الجيزة، حقق العديد من النجاحات الأمنية خلال فترة عمله بوزارة الداخلية حتي وفاته المنية مساء أمس، حيث تمكن من كشف غموض العديد من الجرائم الجنائية المعقدة، فضلا عن نجاحه من مداهمة الأوكار الإجرامية وضبط المئات من مروجي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، قال أحد أقارب الرائد محمد الماوي، أن صلاة الجنازة ستقام ظهر اليوم الاثنين، بمسقط رأس الفقيد في عزبة الماوي بمركز سيدي سالم التابع لمحافظة كفر الشيخ.