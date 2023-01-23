«الداخلية» تستعد لاحتفالية عيد الشرطة الـ 71.. ذكرى ملحمة الإسماعيلية

استعدت وزارة الداخلية، لإقامة احتفالية عيد الشرطة الـ 71، التي تنطلق بعد قليل، بمقر أكاديمية الشرطة، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر «فيس بوك»، في مقطع فيديو، يظهر تدريبات رجال الشرطة.

عيد الشرطة.. ملحمة الإسماعيلية

يذكر أن اختيار يوم 25 يناير للاحتفال بعيد الشرطة، جاء تخليدًا لذكرى شجاعة ووطنية رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية، يوم 25 يناير من عام 1952، بعدما رفضوا بكل شجاعة تسليم سلاحهم للمحتل، وتمسكوا بمبنى المحافظة ورفضوا إخلاءه لقوات الاحتلال الإنجليزي، رغم أن عددهم وأسلحتهم وتدريبهم لا يسمح لهم بمواجهة جيوش مدربة على الحرب ومسلحة بالمدافع والدبابات والبنادق الحديثة، بينما كانت قوات الشرطة المصرية مسلحة ببنادق قديمة الصنع.

وواجه رجال الشرطة البالغ عددهم 850 فردًا، بكل بسالة، قوات الاحتلال الإنجليزي البالغ عددها سبعة آلاف جندي وضابط ومعهم عدد من المدافع و6 دبابات سنتوريان.