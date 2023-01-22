الداخلية تضبط 37600 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

8 قضايا استيلاء على السلع المدعومة

وأسفرت عن ضبط 8 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 37600 لتر مواد بترولية عيني بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالي 190,755 طن مستندي وعيني أبرزها 51٬900 طن دقيق بلدى مدعم مستندي 750 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم عيني، 7,600 طن دقيق أبيض عيني 119,807 طن أرز شعير مستندي - 2٬398 طن أرز أبيض عيني، 8,300 طن سلع ومواد غذائية متنوعة، 75 طن أعلاف حيوانية عيني 1825 عبوة سجائر، و37600 لتر مواد بترولية عيني.