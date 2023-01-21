عاجل.. تراجع أسعار الأعلاف اليوم في المحافظات 500 جنيه للطن الواحد

سجلت أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات 2023، مفاجئة من العيار الثقيل وتراجع كبير للغاية في سعر بعض أصناف الأعلاف بواقع 500 جنيه لكل طن، وتراجع ملحوظ في أغلب أنواع الأعلاف الأخرى، وذلك عبر حركة تداول عمليات البيع والشراء اليوم داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتى ربوع محافظات مصر ليوم السبت.

أسعار الأعلاف اليوم في المحافظات

أكد الدكتور يحي زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعا كبيرًا للغاية يعود بالنفع علي قطاع المستهلكين، حيث سجلت أسعار الأعلاف اليوم السبت بالمحافظات كالتالي:

سعر طن علف الماشية الحلابة 11 ألفا و500 جنيه، وسط تراجع بلغ 150 جنيهاً لكل طن.

سعر طن أعلاف البط يبدأ من 18 ألفا و500 جنيه حتى 19 ألف و300 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 300 جنيه لكل طن.

سعر طن مخلفات الصويا بلغ 11 ألفا و850 جنيهاً، وسط تراجع بواقع 50جنيهاً لكل طن.

سعر طن كسب الصويا بروتين 44% بـ 26 ألفا و200 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 500 جنيه لكل طن.

سعر طن بروتين 23% من نوع التسمين 20 ألفا و100جنيه، وسط تراجع بواقع 400 جنيهاً لكل طن.

سعر بذور الصويا فول فات 28 ألفا و500 جنيهاً للطن والمستورد، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن، و28 ألف و300 جنيهاً للمنتج المحلي، وسط تراجع بواقع 100 جنيه لكل طن.

سعر طن بروتين 45%بـ 22 ألفا و400 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 400 جنيهاً لكل طن.

سعر طن بروتين 46% بلغ 27 ألفا و700 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 200 جنيهاً لكل طن.

سعر طن بروتين 19% بـ20 ألفا و200 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 100جنيه لكل طن.

سعر طن بروتين 21% بـ 20 ألفا و200 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 50 جنيهاً لكل طن.

أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات السبت

وأضاف يحي زكريا، أن أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعا يصب في مصلحة المواطنين خلال عمليات الشراء:.

سعر طن الجيلوتين المستورد 45 ألف و600 جنيهاً، وسط تراجع 200 جنيهاً لكل طن.

سعر طن الجيلوتين المحلي بـ 45 ألف و400 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

سعر طن الأعلاف للماشية بغرض التسمين بواقع 20 ألف جنيهاً،

سعر طن بروتين 46% بغرض التسمين 22 ألف جنيهاً، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

سعر طن قشر الفول الصويا 8500 جنيهاً لكل طن.

سعر طن الردة الأمريكية بواقع 17 ألف و500 جنيه لكل طن، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

سعر الردة المحلي 9000 آلاف و400 جنيهاً لكل طن.

سعر حمل التبن بلغ 450 جنيهاً لكل حمل تبن.

سعر الجلوتوفيد 10 آلاف و200 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 50 جنيهاً لكل طن.