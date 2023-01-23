سوهاج تسجل أقل درجات الحرارة الصغرى في الصعيد اليوم بـ6 مئوية

يشهد طقس اليوم في محافظة سوهاج ارتفاعا في درجة الحرارة نهارا، وانخفاضها ليلا، حيث تسجل أقل الدرجات الصغرى بمحافظات الصعيد بـ6 مئوية، بينما العظمى 22، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

طقس اليوم بمحافظة سوهاج

ويشهد طقس اليوم بمحافظة سوهاج ظواهر جوية متعددة، تتضمن توقعات بهبوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من النهار، بسرعة 16 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة 39%، مع سطوع الشمس نهارا، بينما تنعدم نسبة سقوط الأمطار، وفقا لرصد الأقمار الصناعية.

طقس الأيام المقبلة في سوهاج

أما طقس الأيام المقبلة في سوهاج فيشهد انخفاض درجات الحرارة ليلا بين 5 و6 مئوية للصغرى، والعظمى بين 22 و23 درجة، مع سطوع أشعة الشمس طوال أيام الأسبوع.

وشكلت محافظة سوهاج غرفة عمليات لمتابعة أحوال طقس اليوم، كما يتم تفقد مخرات السيول باستمرار بمناطق الحواويش ودار السلام وساقلتة تحسبا لسقوط أمطار.