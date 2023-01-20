طقس سوهاج اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ليلا ونشاط الرياح

تشهد محافظة سوهاج اليوم طقسا هو الأبرد بين محافظات الصعيد خلال ساعات الصباح الأولى وفي آخر الليل، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى 6 درجات مئوية، بينما ترتفع نهارا مع سطوع الشمس، لتسجل العظمى 23 درجة مئوية وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

طقس اليوم بسوهاج

كما تنشط الرياح المحملة بالأتربة في سوهاج اليوم، على فترات متقطعة من النهار، وتصل سرعتها لـ7 كيلو مترات في الساعة، وتسجل نسبة الرطوبة 35%، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم على سوهاج وفقا للأقمار الصناعية.

وترتفع درجات الحرارة نهارا في طقس الأيام القادمة بسوهاج، مع سطوع الشمس مع انخفاض درجات الحرارة ليلا، محققا معدل برودة لم تشهده محافظة سوهاج منذ بداية فصل الشتاء.

درجات الحرارة في سوهاج

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة العظمى المتوقعة طوال الأسبوع تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية، بينما الصغرى تتراوح بين 5 و6 درجات مئوية في طقس بارد ليلا، وهو ما تنصح معه الأرصاد بزيادة قطعة ملابس ليلا خاصة للأطفال.