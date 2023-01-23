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تحرير 2910 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات و إسراء عبد العزيز
10:29 ص | الإثنين 23 يناير 2023
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

تمكّنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2910 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

557 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 557 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 79 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، فإن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن:

- سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

- غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

- كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

- تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.

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