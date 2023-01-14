معلومات عن أحمد زعيم بعد مشاركته مع أحمد سعد ونوردو في «يا عراف»

تصدر الفنان أحمد زعيم تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته مؤخرًا في تقديم أغنية خاصة مع الثنائي المطرب أحمد سعد والفنان التونسي نوردو التي حملت اسم يا عراف.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية يا عراف ظل الجمهور يبحث عمن هو المطرب أحمد زعيم والذي لم تكن أغنية يا عراف هى الأولى له ولكن سبق وقدم كثيراً من الأعمال الفنية سواء بصوته أو مشاركته بتلحين عدد من أغاني لعدد من المطربين.

معلومات عن أحمد زعيم

أحمد زعيم دخل عالم الغناء منذ عام 2013 وفي هذا العام قدم واحدة من أنجح أغانيه والتي عرفته بالجمهور أغنية حب وراح وبعدها قدم عددًا من الأغاني السينجل إلى أن أصدر أول ألبوم غنائي له بعنوان أهو أهو.

أما مجال التلحين فقد اقتحمه الفنان أحمد زعيم وحقق خلاله نجاحات كبيرة منذ عام 2016، حيث شارك مع عدد كبير من الفنانين كان من بينهم الفنان عمرو دياب الذي حاول كثيرا التعاون معه، إلى أن حقق هذا الحلم العام الماضي 2022 بأغنية وزير السعادة التي حققت نجاحًا كبيرًا.

كما عمل مع عدد كبير من النجوم كان من بينهم الكينج محمد منير حيث قدم له أغنية الباقي من أصحابي وقدم مع الفنان تامر حسني واحدة من أنجح أغانيه التي تحمل اسم اختراع وراغب علامة ورامي صبرى وإليسا ونوال الزغبي وأصالة.

ودخل أيضا أحمد زعيم عالم التترات فقدم تتر مسلسل رأس الغول بطولة الفنان محمود عبدالعزيز وأيضًا تتر مسلسل الوجه الآخر بطولة ماجد المصري.