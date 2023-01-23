ضبط مخدرات بـ4.7 مليون جنيه في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ4 ملايين و375 ألف جنيه تقريبا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام، والأمن المركزي، ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهم على النحو التالي، حيث جرى ضبط 3 عناصر إجرامية حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهم 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام، مبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وجرى ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما 275 طربة لمخدر الحشيش وزنت 27,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.