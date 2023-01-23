«أمن المنافذ» يضبط 1994 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، جرى ضبط قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 1994 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام، جرى ضبط 30 قضية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، جرى ضبط قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 208 أحكام قضائية متنوعة.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 6 قضايا.