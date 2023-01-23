ضبط عاطل بحوزته هيروين وهيدرو وكبتاجون بالإسماعيلية.. «دولاب مخدرات متحرك»

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، مساء أمس الأحد، القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار.

ورصد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاطا لأحد العناصر الاجرامية، له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة أبوصوير، ويعمل في توزيع المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين.

ضبط المتهم بكيلو هيروين و3 كيلو هيدرو

واستهدفت مأمورية مكبرة المتهم حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة أبو صوير، بمديرية أمن الإسماعيلية، ما أسفر عن ضبطه وبحوزته 4 أسطوانات لمخدر الهيروين زنة 1 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيدرو زنة 3 كيلو جرامات، و330 قرصا مخدرا لعقار «كبتاجون».

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم، والدراجة النارية، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

محامية: المتهم سينال أقصي عقوبة لاتهامه سابقا

وقالت المحامية آية عبد السلام، إن المتهم سيعاقب بأقصى عقوبة لاتهامه سابقاً في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، بحسب تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأشارت إلى أن العقوبة قد تتراوح بين و15 و25 سنة لحيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة والمتنوعة، ما بين هيروين وهيدرو وأقراص الكبتاجون.