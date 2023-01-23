مخرجة «جروب العيلة»: أفراد فريق المسلسل تعاملوا كأنهم عائلة حقيقية

انتهى عرض حلقات مسلسل «جروب العيلة» للمخرجة منال الصيفي يوم الخميس الماضي على شاشة dmc، والمسلسل من إخراج منال الصيفي، وبدأ عرض الحلقات الجديدة من سلسلة المسلسل والتي تحمل اسم مسلسل «جروب الماميز».

وقالت المخرجة منال الصيفي لـ«الوطن»: «كواليس العمل خلال تصوير مسلسل جروب العيلة جاءت أكثر من رائعة، كنا نشعر أننا عائلة حقيقة، وكنت سعيدة بالتصوير مع هؤلاء النجوم».

منال الصيفي تتحدث عن سيناريو مسلسل جروب العيلة

وأضافت: «السيناريو جاء مُنظما ومحسوبا سواء من الكاتبة هند عبد الله والإشراف العام كان من دعاء عبد الوهاب، وقمنا بتعديلات في السيناريو أكثر من مرة، خاصة أنهما على قدر عالي من التعاون والتفاهم، ولديهم تعدد في الآراء وهذا شيء عظيم، خاصة أنهم يستمعون جيدا، وكان لديهم تعديلات غير التعديلات التي قمت بها، فكانت التجربة ممتعة، وسعدت بالتعاون معهن».

أبطال «جروب العيلة»

«جروب العيلة» من بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، ورشا المهدي، وأحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، ومن تأليف منة فوزي وهند عبدالله، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وإخراج منال الصيفي.