منال الصيفي تكشف أسباب إخراجها لمسلسل «جروب العيلة»: سيناريو مميز

تحدثت منال الصيفي مخرجة مسلسل «جروب العيلة» عن سبب موافقتها وتحمسها لإخراج المسلسل، والذي يعرض على قناة ON.

وقالت المخرجة منال الصيفي لـ«الوطن»، وافقت على المسلسل لعدة أسباب، أولهما أنّ السيناريو جاء مميزا، ودائما أبحث عن كل جديد أقدمه عن العمل الذي يسبقه، بالإضافة إلى أننا نفتقد تلك النوعية من الأعمال الاجتماعية، التي تدخل البيوت المصرية دون استئذان، وتُجمع الأسرة المصرية في وقت واحد.

وأضافت، «فضلا عن التعاون مع فنانين كبار لهما مشوار فني طويل على رأسهم التعاون مع قامة كبيرة مثل الفنانة سميحة أيوب، فالعمل معها متعة حقيقية».

معلومات عن مسلسل «جروب العيلة»

ويتكون مسلسل حكايات من 45 حلقة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، الأول بعنوان حكايات جروب العيلة، والثاني حكايات جروب الماميز، والثالث حكايات جروب الدفعة.

أبطال «جروب العيلة»

ويقوم ببطولة الجزء الأول حكايات جروب العيلة، النجوم سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغني، حنان سليمان، صفاء جلال، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، رشا مهدي، منير مكرم، وهو سيناريو وحوار منة فوزي وهند عبد الله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج منال الصيفي.