حنان سليمان تشارك في 4 أعمال فنية.. أبرزها مسلسل «جروب العيلة»

تعيش الفنانة حنان سليمان، خلال هذه الفترة حالة كبيرة من النشاط الفني، حيث أنها يعرض لها أكثر من عمل فني خلال هذه الفترة، كما أنها ستشارك فى السباق الرمضاني لعام 2023 .

ويعرض للفنانة حنان سليمان، خلال هذه الفترة مسلسل «جروب العيلة»، والتي تشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين منهم، سميحة أيوب، أحمد سعيد عبدالغني، رشا مهدي، إسلام جمال وعدد آخر من الفنانين .

حنان سليمان فى مسلسل «جروب العيلة»

وتقدم الفنانة حنان سليمان خلال مسلسل «جروب العيلة»، شخصية سيدة ربة منزل مطلقة ولديها ابن وبالفعل حققت من خلال الشخصية نجاحا كبيرا جعل الجمهور يتفاعل معها.

كما يعرض لـ حنان سيلمان، أيضا خلال هذه الفترة فيلم «الباب الأخضر»، وذلك عبر منصة watch it والتي تشارك من خلاله بجانب عدد من الفنانين منهم، سهر الصايغ، إياد نصار وعدد آخر من الفنانين.

ويعرض أيضا للفنانة حنان سليمان، مسلسل «الونش»، والتي تشارك من خلاله مع عدد من الفنانين منهم، محمد رجب، ميريهان حسين، محمود عبدالمغني، ومنة فضالي.

كما أنها تنتظر أن يعرض لها فى السباق الرمضاني المقبل مسلسل «المداح»، الجزء الثالث والذي تشارك فيه بجانب الفنانة حماده هلال بعد مشاركتها فى الجزئين الأول والثاني.