مواعيد مسلسل جروب العيلة على قناة ON.. «دراما عائلية»

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مواعيد مسلسل جروب العيلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في حلقاته الأولى، كونه يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، ويتناول قضية مجتمعية مهمة، حيث ينتمي إلى دراما العائلة.

وتأتي مواعيد مسلسل جروب العيلة، يوميًا عبر قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما يُعرض عبر قناة ON دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، كما يُعرض حصريًا عبر منصة واتش إت.

تعرف على أبطال مسلسل جروب العيلة

مسلسل جروب العيلة، يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغني، حنان سليمان، صفاء جلال، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، رشا مهدي، منير مكرم، وهو سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبد الله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج منال الصيفي.

ويُعد مسلسل جروب العيلة المكون من 15 حلقة، ضمن مسلسل «مصنع الحكايات» المكوّن من 45 حلقة، مُقسمة إلى 3 أجزاء، وهم: «حكايات جروب المامي» و«حكايات جروب الدفعة».