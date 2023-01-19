منال الصيفي تكشف عن أصعب المشاهد خلال تصوير مسلسل «جروب العيلة»

يعرض حاليا مسلسل جروب العيلة على قناة ON، وهو دراما اجتماعية تدور معظم أحداثها حول الأسرة والصعوبات التي تواجهها من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

أصعب مشاهد مسلسل «جروب العيلة»

وعن أصعب المشاهد التي قابلتها خلال التصوير، قالت مخرجة العمل منال الصيفي، إن «مشاهد العائلة المجمعة تعتبر من أكثر المشاهد صعوبة، خاصة في ظل تجمع العائلة وتصوير أكثر من شخص في وقت واحد، هذا تطلب مجهود كبير، خاصة في حركة الكاميرا، وبالرغم من صعوبة التجربة إلا أنها كانت من أقرب المشاهد لقلبي».

مواعيد مسلسل جروب العيلة

ولمن يبحث عن مواعيد مسلسل جروب العيلة، فيعرض يوميًا عبر قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما يُعرض عبر قناة ON دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وحصريًا عبر منصة واتش إت.

أبطال مسلسل جروب العيلة

يجمع المسلسل بين عدد من الأبطال، أبرزهم سميحة أيوب، أحمد سعيد عبدالغني، حنان سليمان، صفاء جلال، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، رشا مهدي، منير مكرم، وهو سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبدالله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، ومن إخراج منال الصيفي.