حملة «عبير» «Come to egypt» تحولت لـ«تريند» والمصريون: شكرا ليكي

أماكن كثيرة ومتنوعة تتمتع بها مصر، حيث تعد وجهة سياحية عالمية يأتي إليها آلاف السائحين من كل أنحاء العالم، لزيارة الأهرامات والمتاحف، والاستمتاع بأجواء المدن الساحلية والسياحية، وخلال الفترة الأخيرة، وتحول تطبيق الفيديوهات الشهير «تيك توك» إلى وسيلة للترويج للسياحة المصرية، بشكل مُلفت، بعد أن نشرت الشيف اللبنانية عبير الصغير، مقاطع فيديو، من رحلتها إلى مصر، ودعت الجميع لزيارتها تحت عنوان «Come To Egypt»، أي «تعالى إلى مصر».

فيديو عبر «تيك توك»، نشرته الشيف «عبير»، تظهر فيها واقفة أمام الأهرامات، قائلة: «حبيبي.. كوم تو إيجيبت»، ونشرت توثيقًا للأيام التي قضتها في مصر، من لقطات أثناء جلوسها على أحد المقاهي وتناول الإفطار على عربة فول وغيرها، وحقق الفيديو تفاعلًا كبيرًا، حيث وصل إلى ما يقرب من مليوني إعجاب، وأكثر من 21 ألف إعادة مشاركة.

فيديو «عبير»، الصغير وصلت عدد مشاهداته إلى أكثر من 13 مليون مشاهدة حول العالم، خلال أيام من إطلاقها الفيديو الشهير، وخلال إحدى الفيديوهات، ظهرت أمام إحدى المناطق الأثرية بمنطقة مصر القديمة، وأرفقت تعليقًا قالت: «إيه ده، دي مصر حلوة أوي، حد يقنعني أرجع يا جماعة».

ونشر العديد من صانعي المحتوى والبلوجرز المصريين عبر «تيك توك» العديد من الفيديوهات، مُعتمدين على شعار «حبيبي.. كوم تو إيجيبت»، محققين ملايين المشاهدات حول العالم، وتحولت كلمات الشيف اللبنانية إلى «تريند» عبر موقع الفيديوهات الشهير.

«come to egypt» تغزو «تيك توك»

مئات الفيديوهات انتشرت عبر «تيك توك» لحملة عبير الصغير، وعلى خطاها، نشر بعض صانعي المحتوى من الدول العربية نفس الفيديو، مُعبرين عن حبهم لمصر وحضارتها والمناطق الأثرية بها، وعبر المصريين عن شكرهم للشيف اللبنانية عبير الصغير، منهم محمد إبراهيم، مهندس، قائلًا لـ«الوطن»: «عبير الصغير طلعت تريند على تيك توك بسبب حملتها وجملتها الشهيرة، حبيبي كوم تو إيجيبت، دعاية كبيرة وجميلة لبلدنا، وده من خلال حاجة بسيطة جدًا قدرت تخلي الناس كلها شغوفة تزور مصر».

متابعون: نشكر عبير إزاي؟

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر المتابعون عن شكرهم لعبير الصغير على حملة الترويج للسياحة المصرية، وطلب العديد منهم معرفة وسيلة تواصل مباشرة بها، قائلًا: «نشكر عبير إزاي يا جماعة ضروري».

ولتكريم الشيف اللبنانية عبير الصغير، نشر محمد فاروق، رسام جرافيتي شهير، عبر صفحته على «تيك توك» فيديو، تظهر في خلفتيه كلمات عبير الصغير «حبيبي.. كوم تو إيجيبت»، ويخطط على الحائط باستخدام فرشته وأدواته صورة «عبير» لتكريم الشكر لها بعد حملتها السياحية عن مصر، وأعادت نشر الفيديو عبر صفحتها.