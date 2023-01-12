«الحفلات الترفيهية».. أنماط جديدة لجذب وتنشيط السياحة المصرية «فيديو»

أكد علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ان التنويع في أنماط السياحة يزيد أعداد السياح الوافدين إلى مصر، ومن ثم، الدخل المصري، مشيرًا إلى أن الهند معرفة بإقامة الحفلات، إذ أن لديها فئات غنية جدا ويمكنها الصرف ببذخ في بلاد مختلفة مثل تركيا وغيرها.

وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية: «نستهدف جذب هذا النمط من السياحة لزيادة الدخل القومي، ومصر غنية بالأنماط السياحية المتعددة ولن يقتصر الأمر على حفلات الزواج أو السفاري أو اليخوت».

آثار فريدة من نوعها بمصر

وتابع عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مصر تضم آثارًا فريدة من نوعها، وكل إنسان يتمنى زيارتها مرة في حياته، وبالتالي فإن أي نمط سياحي جديد يستهدف تشجيع التوافد على مصر، مشددًا على أهمية أن يلعب التلفزيون دورا كبيرا في جذب السياحة.

أهمية وجود شركة ناقلة قوية

وأكد: «كي نستطيع جذب أنماط جديدة، لابد من وجود شركة ناقلة قوية كي تقوم بنقل هذه الأعداد، وبالتالي فإن أهم مقومات تشجيع الأنماط السياحية هي وجود الشركة الناقلة المصرية بأسطولها الضخم، ولدينا شركات خاصة للشارتر، ولكنها غير كافية، ويجب توسيع الأسطول مثل الشركات القطرية والإماراتية والتركية».