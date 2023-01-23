وسائل إعلام كويتية: الحكومة تتقدم باستقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة

تقدمت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، باستقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام كويتية اليوم.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية، عن مصدر مسؤول، أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية، مؤكدا أن الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب.

«القبس» الكويتية:الحكومة تتمسك بموقفها تجاه أزمة القوانين الشعبية

وتابع المصدر: «تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان»، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية».

وتابع: «صعد نواب مجلس الأمة الكويتي من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة، واعتبروا أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة».