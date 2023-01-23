إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون، ونُقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ربع نقل

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى اليوم الواحد لـ4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 175 على محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجاري عمل الفحوصات الطبية.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من أحمد عبدالله السيد، 33 سنة، مقيم في الفيوم، باشتباة كسر بالعمود الفقري، ومحمد عبدالعليم إسماعيل، 35 سنة، مقيم في الشرقية، بخلع بالكتف الأيسر، ووائل عبد الرحمن سمير، 45 سنة، مقيم في الباجور بالمنوفية، باشتباة كسر بالعمود الفقري، ومنصور أمين هاشم، 45 سنة، مقيم في شبين القناطر بالقليوبية، باشتباه كسر بالعمود الفقري، ونُقل المصابون لمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.