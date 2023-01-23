مدير «تعليم المنوفية» يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية في بركة السبع

تفقد محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، سير امتحانات الشهادة الإعدادية في لجنة مدرسة كفر هورين الإعدادية المشتركة بمركز بركة السبع، حيث يؤدى طلابها الامتحان في مادة العلوم، حيث مر على اللجان واستمع إلى الطلاب ومسؤولي المدرسة.

الاطمئنان على سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وأطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على انتظام سير العملية الامتحانية وذلك بالمرور على جميع اللجان الفرعية بها، وشدد علي ضرورة حصول كل طالب علي حقوقه في الشهادة الاعدادية، كما شدد على إخطار غرفة العمليات عند وجود أي شكاوى أثناء الامتحانات، مؤكدا أنه يتابع الموقف أولا بأول .

تسليم صناديق أسئلة مادة العلوم للشهادة الإعدادية

وتابع «الفولي»، فجر اليوم، لحظة تسليم صناديق أوراق أسئلة مادة العلوم للشهادة الإعدادية العامة على الإدارات التعليمية، ومنها إلى مقار اللجان الامتحانية، ورافقه خلال الجولة، محمد صحصاح مدير عام التعليم العام، وبدوي سبيع مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وإسلام خطاب مدير إدارة أمن المديرية.

واطمئن وكيل الوزارة على خطوط سير توزيع الأسئلة لكل إدارة وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، لضمان وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية في الوقت المحدد لها، ووجه الشكر لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية ولكل القائمين والعاملين على جهودهم الطيبة، في إنجاز هذه المهمة الوطنية التي تقع على عواتقهم.