رئيس التنمية بالهيئة الإنجيلية لـ يوسف الحسيني: الزراعة قاطرة الحماية الاجتماعية

قالت مارجريت شاروليم، رئيس قطاع التنمية في الهيئة الإنجيلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، إن الهيئة ضمن 24 منظمة، كونت النواة الأولى للتحالف، بهدف دعم جهود التنمية والحماية الاجتماعية، لافتة إلى أنه تم التطرق لمحاور الصحة والأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي، خاصة أن التحالف يضم منظمات لديها خبرات متنوعة ومتعددة.

قاطرة التنمية للأمن الغذائي

أوضحت شاروليم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، إن ملف الزراعة له أهمية كبيرة بصفته قاطرة التنمية للأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية وتنمية المرأة الريفية والثروة الحيوانية والداجنة، لافتة إلى أن الزراعة بشكل عام، هي المحرك الرئيسي لتحسين حياة المواطنين، وركز الرئيس السيسي عليها، في حديثه اليوم، ليشير لأهميتها وتوجيه الدعم والجهود لها.

الهيئة الإنجيلية

وأشارت رئيس قطاع التنمية في الهيئة الإنجيلية، إلى أن الزراعة تتضمن عدة محاور قائمة على الأمن الغذائي وتبحث التأثير على الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، لافتة إلى أن حديث الرئيس أعطى دفعة قوية لدعم جهود التحالف في دعم المشروعات الزراعية.

100 ألف مزارع

وتابعت رئيس قطاع التنمية في الهيئة الإنجيلية، «بدأنا التجربة بمبادرة ازرع من شهرين وهدفنا نوصل لـ100 ألف مزارع و150 ألف فدان قمح، والمزارعون في منتهى السعادة لتوفير التقاوي المدعمة، وفعلا هذه المبادرات تعطي حالة من الأمن والاستقرار لدى الجميع».