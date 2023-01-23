محافظ المنوفية: غياب 693 طالبا عن امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية،اليوم، انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، بكل الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة الطلاب.

امتحانات الشهادة الاعدادية في المنوفية

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم، امتحان مادة العلوم بكل الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة في 399 لجنة، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الحاضرين 81 ألفا و817 طالبا، وغياب 693 طالبا، بنسبة حضور 99.2%، وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة دون رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.

امتحانات الصف الثاني الثانوي في المنوفية

وأدى اليوم، طلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحانات في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات «فترة أولى» بإجمالي حضور 35 ألفا و914 طالبا وطالبة، وغياب 191 طالبا، بنسبة حضور 99.98%.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، إلى انتظام كل أعمال الامتحانات على مستوى المحافظة، وهناك متابعات بصفة دورية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظاً على المنظومة التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية، أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيجري تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.