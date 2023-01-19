أسامة ربيع يتفقد شركة قناة السويس للاستزراع المائي: تطوير 392 حوضا

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء حصاد موسم أسماك الدنيس مطلع الأسبوع المقبل بكمية حصاد متوقعة قدرها 800 طن، مع الاستعداد لموسم زراعة الجمبري تمهيدا لبدء زراعته خلال شهر مايو المقبل.

وتفقد الفريق أسامة ربيع اليوم الخميس شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه عدد من قيادات الهيئة والشركة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة تابع خلالها معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي.

تطوير 280 حوضا والبدء في 112 جديدا

وقال رئيس هيئة قناة السويس خلال جولته التفقدية إن الشركة انتهت بالفعل من تطوير 280 حوضا، فيما يجري العمل حالياً على تطوير 112 حوضا آخر، بنسبة إنجاز بلغت 91% من أعمال تطويرها بالكامل، المقرر انتهاؤها خلال الربع الأول من عام 2023.

وتفقد رئيس الهيئة مستجدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمزرعة ضمن أعمال التطوير الجارية حيث انتهت أعمال إنشاء مبنى الاستقبال، كما قاربت أعمال إنشاء السور الخارجي المحيط بالمزرعة على الانتهاء بنسبة إنجاز تجاوزت 95%.

إنشاء مصنع تجهيز وتعبئة من الأسماك

وقال الفريق أسامة ربيع إنه يجري العمل حاليا على إنشاء مصنع تجهيز وتعبئة الأسماك حيث تم وضع الأساسات وتجهيز الجمالونات المعدنية، وذلك بالتوازي مع أعمال إنشاء 4 مخازن وورشة للأعمال الميكانيكية ومبنى إداري.

وأوضح أن الأعمال تتم تحت إشراف الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس، من خلال شركة ترسانة السويس البحرية وشركة قناة السويس للاستثمار المقاول الرئيسي للمشروع، ومشاركة ما يزيد عن خمس عشرة شركة مقاولات وطنية.

حصاد 135 طن سمك بوري

وتعرف الفريق ربيع على معدلات الحصاد المتوقعة بالأحواض المستزرعة، حيث يجري العمل حاليا على استكمال حصاد أحواض البلطي وأحواض أسماك العائلة البورية( بوري - طوبارة)، والمتوقع وصول إجمالي كميات الحصاد بعد انتهاء موسم الحصاد إلى 135 طنا.