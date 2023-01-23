«تعليم مطروح»: إلغاء امتحان طالبة إعدادية بسبب الغش وإحالة 3 مراقبين للتحقيق

قرر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلغاء امتحان طالبة في الشهادة الإعدادية بلجنة السلوم للتعليم الأساسي، بعد ضبطها في حالة غش، إذ كان بحوزتها كشكول إجابات لمادة العلوم، وقرر أيضا إحالة مراقب اللجنة واثنين من الملاحظين للتحقيق للإهمال الشديد في أداء واجباتهم المنوطة بهم خلال أعمال الامتحانات.

امتحانات الإعدادية والنقل الثانوي

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، خلال جولة تفقدية مفاجئة بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي بمدينة السلوم، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان بمادة العلوم «فترة واحدة» لمدة ساعتين، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي للقسمين العلمي والأدبي امتحان الفترة الأولى في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة ثلاث ساعات، كما أدى طلاب القسم العلمي امتحان الفترة الثانية في مادة الأحياء لمدة ساعتين، وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق أيضا لمدة ساعتين.

متابعة لجان مدينة السلوم

واطمأن وكيل تعليم مطروح، من مسؤولي لجان السلوم الإعدادية والسلوم للتعليم الأساسي والسلوم الثانوية المشتركة على تنفيذ كل التعليمات التي جرى التوجيه بها والخاصة باستلام أوراق الأسئلة، كما اطمأن على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة إذ جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

غرفة عمليات الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح، أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كل المشاركين فيها، ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

ووجه وكيل تعليم مطروح، أحمد الكيال مدير إدارة السلوم التعليمية، بضرورة بذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

ونبه وكيل الوزارة، في بيان، إلى أنه سيجري التصدي لكل المحاولات التي تستهدف الإخلال بأعمال الامتحانات.