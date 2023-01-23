محافظ الشرقية يتابع تركيب «الإنترلوك» في أبو حماد بتكلفة 1.5 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة للانتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل لشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

متابعة ميدانية للمشروعات لتحقيق أعلى معدلات إنجاز

وكلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

تركيب بلاط «الإنترلوك» بتكلفة 1.5 مليون جنيه

ومن جانبه قام خالد أمين نائب رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بمتابعة تركيب بلاط «الإنترلوك» بالممشى الجانبي لطريق «أبو حماد - كوبري العباسة»، لافتاً إلى أنه جرى الانتهاء من تركيب بلاط «الإنترلوك» بمساحة مسطحة 400 متر، من إجمالي 2000 متر مسطح، وبتكلفة إجمالية 1.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022- 2023، للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.