تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب بالشرقية لسرقة «توك توك» إلى فبراير

قررت محكمة جنايات الزقازيق، قبل قليل، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «مينا»، الطالب بكلية تجارة إنجليزي، وإلقاء جثمانه في مصرف مائي يتبع مركز ديرب نجم بالشرقية، إلى جلسة الدور الثالث من شهر فبراير المقبل.

العثور على جثة طالب وسرقة توك توك يعمل عليه

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بتلقي بلاغًا بالعثور على جثة شاب طافية أعلى مياه ترعة بدائرة المركز، وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الشاب يدعى «مينا أمير» 19 عاما، طالب في كلية التجارة، ويعمل سائق «توك توك»، وتبين سرقته، وأن الوفاة جنائية بدافع السرقة.

القبض على المتهمين

وكشفت الحقيقات عن أن منفذي الجريمة، استقلا معه «التوك توك» بزعم أنهما يبحثان عن طفل تائه، وخلال رحلة البحث الوهمية، قدم له أحدهما علبة عصير، وعندما تناولها فقد الوعي، فأسرع المتهمان بحمله داخل التوك توك، وظلا يسيران به حتى وصلا إلى مصرف مائي يتبع محافظة الشرقية، وتحديدًا في ديرب نجم ثم تخلصا منه، وسرقا التوك توك، وجرى ضبطهما، وأرشدا عن مكان التوكتوك الخاص بالمجني عليه.