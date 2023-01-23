تعليمات للمدارس بإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي في أماكن ظاهرة

بدأت المدارس الابتدائية، إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وفقا للقرار الوزاري 168 لسنه 2022.

نتيجة الصف السادس الابتدائي.. بالدرجات

ووجهت الإدارات التعليمية، تعليمات مهمة للمدارس بشأن إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي، مؤكدة إعلان النتائج بالدرجات، في أماكن ظاهرة بالمدارس، وحظر بيع نتائج الفصل الدراسي الأول للطلاب بمقابل مالي.

وشددت الإدارات التعليمية، على المدارس، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول فقط لا توجد لها نهاية صغرى ونجاح ورسوب بالفصل الدراسي الأول، وفي حالة غياب الطالب في أية مادة تتم كتابة «غ»، في عمودي الدرجة والمستوى الخاصين بهذه المادة.

كما أشارت المديريات التعليمية، إلى أنه حال غياب الطالب في جميع المواد في امتحانات الفصل الدراسي الأول، تتم كتابة «غ» في المجموع والمستوى الخاصين بالطالب وليس صفر.

التقييم الصف السادس الابتدائي

نظام التقييم الصف السادس الابتدائي، وفقاً للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2023 الاختبارات والمواظبة والسلوك والمشروعات البحثية وهي كالتالي: -

- اختبارات نهاية الفصلين الدراسين: 80% من درجة كل فصل دراسي.

- اختبارات الأشهر: 10% من إجمالي الدرجة كل شهر.

- المواظبة: 5% من إجمالي درجة كل مادة.

- السلوك: 5% من إجمالي درجة كل مادة.

-المشروعات البحثية: 50 درجة لا تضاف للمجموع.