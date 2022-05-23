موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 بالمحافظات.. خلال أيام

تشغل نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 بال الكثيرين من التلاميذ وأولياء الأمور في المحافظات المختلفة، وذلك عقب انتهاء الامتحانات خلال الأيام الماضية، لذلك تتزايد عمليات البحث عن نتيجة إتمام الشهادة الابتدائية عبر محركات البحث المختلفة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن غالبية مديريات التربية والتعليم لم تعلن عن موعد النتيجة بعد.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 في القاهرة والجيزة

ووفقاً لمديريتي تعليم القاهرة والجيزة، فإن الكنترولات المختلفة في الإدارات والمدارس بدأت في تصحيح امتحانات إتمام الشهادة الابتدائية، تمهيداً لإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 بالقاهرة والجيزة خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعدما انتهت الامتحانات في 12 مايو بالجيزة، و18 مايو في القاهرة، حيث يقوم المصححون بتصحيح أوراق إجابات الطلاب، تمهيداً لاعتماد محافظي القاهرة والجيزة النتيجة رسمياً، فور الانتهاء من التصحيح، ويمكن الاستعلام عن نتيجة محافظة القاهرة من هنــــا، عبر البوابة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 بمحافظات الوجه البحري

وأكد وكلاء وزارة التربية والتعليم في معظم محافظات الوجه البحري أن بعض الكنترولات انتهت من تصحيح أوراق إجابات الطلاب، تمهيداً لإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022، حيث جرى تشكيل لجان تقدير الدرجات، وذلك لإعطاء كل طالب حقه، فضلاً عن الالتزام بمعايير التصحيح، خلال عملية تصحيح أوراق إجابات التلاميذ، وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الكنترولات تستعد لإعلان النتائج خلال الأيام المقبلة، حيث سيجري اعتماد النتيجة من محافظ الإقليم، وتوزيعها على المدارس، بحيث تُتاح للتلاميذ مجاناً.

إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 بمحافظات الوجه القبلي وسيناء

ومن المتوقع إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 في محافظات الوجه القبلي وسيناء والقناة خلال الأيام المقبلة، عقب انتهاء الإدارات التعليمية من التصحيح، ومن المقرر أن يجرى إعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث تتيح بوابة التعليم الأساسي للتلميذ الاستعلام عن نتيجته من خلال الرابط من هنــــا، بالاسم ورقم الجلوس والإدارة التعليمية أو مديرية التعليم التابع لها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022

كما يمكن لولي الأمر اتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022، من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي بموقع وزارة التربية والتعليم، واختيار المرحلة الدراسية والفصل الدراسي الثاني، وإدخال الرقم القومي أو رقم الجلوس أو الاسم كاملاً، ثم استكمال باقي البيانات، والضغط على كلمة استعلام.