عاجل.. «التعليم» تعلن رابط تسجيل استمارات الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة الدبلومات الفنية 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، للطلاب بجميع التخصصات المختلفة «الصناعي، والتجاري، والفندقي، والزراعي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ طلاب الدبلومات الفنية يمكنهم ملء الاستمارة الإلكترونية لإتمام شهادة الدبلومات الفنية وطباعتها، شرط أن يكون لديهم البريد الإلكتروني المدرسي الخاص، وإذا لم يكن لديهم بريد إلكتروني، يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

وترصد السطور التالية خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022/2023، كما يلي.

- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

- الضغط على تسجيل الاستمارة الإلكترونية لإتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- حال عدم وجود بريد إلكتروني يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث تبدأ السبت 27 مايو، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، جداول الامتحانات في جميع التخصصات بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.