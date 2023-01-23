‎توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 وتعليمات مشددة لتصحيح الأسئلة

‎يهتم طلاب الشهادة الإعدادية بمعرفة توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2023، تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لتحديد طريقتهم وخطتهم في حل الأسئلة والمذاكرة، إذ يؤدي الطلاب بمحافظة القاهرة امتحان مادة اللغة الأجنبية، فيما يؤدي الطلاب بمحافظة الجيزة امتحان مادتي العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2023 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:-

- درجات مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

- درجات مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي من 20 درجة والنجاح من 10 درجة.

- درجات مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

- درجات مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي من 30 درجة والنجاح من 10 درجة.

- درجات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 20 درجة والنجاح من 10 درجة.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. التأني في التصحيح والمراجعة

وأكدت المديريات التعليمية، أن غرف العمليات بالمديريات تتابع مع جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، للتأكد من سير الامتحانات دون أي عوائق أو مشاكل، مشددا على الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول وأجهزة التليفون المحمول.

وفيما يخص التصحيح، أكدت المديريات التعليمية على التأني والدقة في أعمال التصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي والمراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه، موضحا أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بصورة منتظمة.

وشددت المديريات التعليمية على مراجعة كراسات الإجابة ورصد الدرجات بصورة منتظمة وبدقة عالية، ومراعاة تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها، ومراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر، الورقة الحاصلة على أقل من درجة النجاح بثلاث درجات بدقة، واعطاء الطلاب حقهم