محافظ أسيوط يتابع أعمال إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية بتفقد أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد، والذي يجري تنفيذه بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه وبطاقة 105 أسرّة، ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة وفقًا لرؤية مصر 2030.

متابعة معدلات التنفيذ

وبدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال الإنشاء، وتابع معدلات التنفيذ في المشروع والتي وصلت إلى الدور الخامس، فضلا عن بدء أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق، واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمراحل العمل بالمستشفى الذي يتكون من 105 أسّرة (60 إقامة و23 رعاية مركزة و22 حضانة).

ويضم أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والنساء والتوليد والرعاية المركزة والحضانات والمناظير والعلاج الطبيعي والأشعة والمعامل وبنك الدم ومركز تجميع البلازما، بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى والتعقيم ومدرسة التمريض.

كما تابع المحافظ، سير العمل بوحدة الغسل الكلوي بمبنى العيادات الخارجية الملحق بمستشفى ساحل سليم، والتي سيتم نقلها إلى مبنى وحدة الكلى الصناعية بالشامية لحين الانتهاء من استكمال الأعمال بالمستشفى الجديد، والتقى بعض المواطنين من المترددين على العيادات الخارجية واستمع إلى طلباتهم، معلنًا تذليل كافة العقبات لسرعة نهو العمل بمبنى المستشفى الجديد، وتشغيل كافة الأقسام بها تلبية لاحتياجات المواطنين ولتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

النهوض بالقطاع الصحي

وأوضح محافظ أسيوط أن مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد يجري إنشائه على مساحة 6666 مترا بجوار مبنى الاستقبال للمستشفى القديم، ومن المقرر إنشائه 7 طوابق، على أن يضم كافة الأقسام والتخصصات، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

ولفت إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية، منوهًا إلى جولاته المستمرة والميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في الأعمال الإنشائية للمستشفى وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطني مركز ساحل سليم وقراه، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والإمكانات.

تطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي

وفي نهاية الجولة، التقى المحافظ بالمهندسين والمشرفين على مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي، وطالبهم بمراعاة أقصى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ والمتابعة المستمرة، لمراحل العمل وخطوات الإنشاء، معلنًا تذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم لنهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة، حتى يتسنى تشغيل المستشفى بكامل طاقتها وتلبية احتياجات المرضى بمختلف قرى المركز والمراكز المجاورة، واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.