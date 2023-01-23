إصابة 5 أشخاص بينهم شقيقان في تصادم سيارتي ربع نقل بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 5 أشخاص، بينهم شقيقان، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى وادي النطرون، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتي ربع نقل في البحيرة

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة المركز بالكيلو 77، في اتجاه القاهرة، وجاري عمل الإسعافات الأولية، وحُرر المحضر اللازم.

أسماء مصابي حادث التصادم

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من مجدي أنور محمد، 35 سنة، بكسر في الحوض، ومحمد أنور محمد، 25 سنة، باشتباه نزيف بالبطن، ومحمد أحمد محمود، 40 سنة، بكدمات متفرقة، وضيف علي محمود، 43 سنة، باشتباه نزيف بالبطن، وعطية علي محمود، 48 سنة، بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، وجميعهم مقيمون في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.