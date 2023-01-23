انطلاق الصالون الثقافي الأول لمكتبة مصر العامة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق الصالون الثقافي الأول لمكتبة مصر العامة بالمحافظة، ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المكتبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، في إطار اهتمام المحافظة ببناء الإنسان وتأهيل ورفع قدرات الشباب والفتيات بالمراحل العمرية المختلفة، وإكسابهم مهارات وخبرات.

وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مديريات وإدارات حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير الخدمات المقدمة لرواد المكتبة والمترددين عليها، داعيًا فئات المجتمع بمختلف أعمارهم للحضور والمشاركة في أنشطة المكتبة والاستفادة من الخدمات المقدمة بها.

مكتبة مصر العامة

وقالت هاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط، إن المكتبة نظمت الصالون الثقافي الأول، وأداره المهندس أحمد صلاح رئيس نادي الأدب بديروط، بحضور الدكتور أسماء عبدالرحمن، والدكتور سعيد أبوضيف، والدكتور منى العربي، وعدد من الشعراء والأدباء والمثقفين بأسيوط.

فعاليات ثقافية

ولفتت مدير مكتبة مصر العامة إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتنظيم فاعليات وأنشطة بمكتبة مصر العامة، وتقديمه كل سبل الدعم وتذليل العقبات، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل فئاتهم، مؤكدًا استمرار تنفيذ وتنظيم الفعاليات المختلفة بشكل لائق وبأسعار مناسبة.